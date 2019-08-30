واصفًا إعلامييها بـ”الأبواق”..مصدر: القوات المسلحة صدت عدة هجمات الأسبوع الماضي ولم تخسر أيًا من مواقعها

واصفًا إعلامييها بـ”الأبواق”..مصدر: القوات المسلحة صدت عدة هجمات الأسبوع الماضي ولم تخسر أيًا من مواقعها

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع إن القوات المسلحة تمكنت من صد ثلاث هجمات للقوات التابعة لحكومة الوفاق في ثلاث محاور في ضواحي طرابلس.

وأوضح المصدر أن آخر هذه الهجمات كانت صباح الأربعاء لافتا إلى أن الهجمات الفاشلة كانت على محاور السبيعة و كازيرما و الزطارنة.

وأكد المصدر أنه قتل عدد “7 عناصر من قوات الوفاق خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بعد محاولة من تلك العناصر التوغل في محور السبيعه – طرابلس مساء الخميس.

وأفاد أن القتلى هم محمد البغدادي الجمل من سكان مدينة الجميل، ومحمد عبد الواحد أوحيد وشاهين عبدالمجيد شقيم سمير ابوعجيلة العادي، إبراهيم ناجي بن نصر، مهند جمعة عجاج محمد حسين عجاج من سكان مدينة العجيلات .

وذكر المصدر أن الوحدات العسكرية لاتزال في نقاط ومواقع تمركزاتها منذ 04 أبريل ولم تخسرها باستثناء غريان والتي اتخذتها وتمترست فيها وتتخذها نقاط دفاعية إلى الآن مع شن عمليات نوعية وأخرى تكتيكية.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة اكتفت بالخطوط الدفاعية البرية حول طرابلس والعمليات النوعية والتكتيكية لها، وضحًا أن سلاح الجو يشكل الأولوية الكبرى في المرحلة الحالية وعلى مدار 24 ساعة من طلعات قتالية والرصد والمتابعة.

وأضاف المصدر أن الإعلاميين التابعين والمؤيدين لحكومة الوفاق يصورون لمناصريهم وللرأي العام بأن القوات المسلحة الليبية قد هزمت وهي في حالة تشتت وانهيار صفوفها وعاجزة عن المواجهة.

وبين المصدر أن هؤلاء الإعلاميين والذين وصفهم بـ “الأبواق” يحاولون نقل صورة لمناصريهم بان القوات المسلحة تريد الاستسلام والانسحاب وأنها تبحث عن مخرج سياسي لها بعد فشلها بالدخول إلى طرابلس، مؤكدًا أن هذا لا أساس له من الصحة ولا يوجد ولا يقرأ إلا في حساباتهم الإلكترونية أو قنواتهم.

وتابع المصدر :”القوات المسلحة الليبية منذ سيطرتها على محاور القتال في جنوب طرابلس لم تخسر “شبرا واحدا” ، كما أن المواقف السياسية وبعيدا عن التصريحات الإعلامية والتقارير الصحفية ومنها الدولية لصالح القوات المسلحة الليبية على الأرض”.

وختم المصدر :”معركة تطهير واستعادة طرابلس هي معركة “الصبر” وستخسر فيها جولة جولتان ثلاث ولكن الاستمرارية والمداومة العسكرية هي لصالح القوات المسلحة الليبية ذات النفس الطويل جدا والنتائج العسكرية المبشرة لا يمكن أن تراها على الأرض إلا مع الوقت”.