إدارة النهر تؤكد عودة الكهرباء إلى آبار المياه ومحطات الضخ الرئيسية وتدفق المياه

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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة الكهرباء إلى آبار المياه ومحطات الضخ الرئيسية وتدفق المياه إلى المدن والمناطق المجاورة لها من جديد.

وأكد المكتب الإعلامي للجهاز أن هزة كهربائية وقعت مساء أمس الخميس من المصدر أدت إلى إطفاء الكهرباء على جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة (الحقل الشرقي).

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا الإطفاء أدى إلى فصل محطة الكهرباء المغذية لعدد 140 بئر وثلاث مضخات رئيسية و لم تتأثر بهذه الهزة الكهربائية حقلي الشمالي والجنوبي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم على الفور تواصل غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بغرفة التحكم بشركة الكهرباء الذين قاموا بإعادة التيار الكهربائي إلى الحقل الشرقي لتباشر فرق التشغيل بمنطقة حقول الآبار بإعادة شحن المحطات وتشغيل الآبار.

وأفاد المكتب أنه حتى هذه اللحظة لازالت الفرق الفنية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة تبذل قصار جهدها دون توقف للتسريع بعودة المياه إلى مستحقيها في المدن والمناطق المجاورة لها .