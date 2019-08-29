في ليبيا الشعب شارك في محاربة الإرهاب ودحره مدنيون يروون تفاصيل محاربتهم إلى جانب الجيش لطرد التنظيمات الإرهابية

أخبار ليبيا24-خاص

على الرغم من أن مقاومتهم كانت تمثل خطرًا على حياتهم، إلا أن غالبية الليبيين من المدنيين، آثروا محاربة الإرهاب على أن يكونوا متعايشين معه أو خاضعين له.

وقد برز ذلك خلال السنوات الماضية في عدة اشتباكات مسلحة ضد التنظيمات الإرهابية في عدد من المدن والمناطق.

ومن بين المدنيين الذين التحقوا بركب المقاومة الشعبية ضد التنظيمات الإرهابية، الخبير التربوي بالمنطقة التعليمة الأبرق، الأستاذ إبراهيم نصيب طاهر.

يقول طاهر روايًا لأخبار ليبيا 24 قصة التحاقه بالمقاومة: “التحقت بالشباب للدفاع عن وطننا الذي عاث فيه الإرهاب قتلنا ودمار ورغم أن اختلاف كبير بين أن تكون معلمًا ومثقفًا وخبير تربوي وبين أن تكون مقاتلًا حاملًا للسلاح”.

ويضيف، “حملي للسلاح لم يكن إلا لأجل مقاومة الإرهاب ونصرة الوطن”.

وعن طبيعة مشاركته، يقول طاهر: “التحقت بالقوات المسلحة بالأبرق قبل بداية عملية الكرامة، كنت أشارك في الحماية والتأمين”.

وتابع: “تحملنا القتال من أجل مستقبل ليبيا وبنائها ورخائها ليعيش المواطن فيها بكرامة أسوة بدول العالم، ويتمتع بالخدمات ويحس بآدميته”، مشيرًا إلى أن ليبيا دولة غنية وتسع الجميع عدى الإرهابيين، الذين لا مكان لهم فيها.

وفي مشهد آخر من سلسلة أحداث المقاومة الشعبية في ليبيا، يروي مبروك حمد عبد الجليل، وهو مساعد ضابط بالشرطة، لأخبار ليبيا 24، فصلًا من فصول المقاومة المدنية للإرهاب في ليبيا.

يقول عبدالجليل: “إن التحاقنا كان تلقائيًا وعفويًا بعد عمليات الاغتيال والخطف التي تعرض لها أهلنا على يد الإرهابيين.

ويضيف، “بدون إمكانيات أو عتاد كونا نقاطًا أمنية بمنطقة الأبرق، قبضنا فيها على أكثر من مئتي شخص منتمي للتنظيمات الإرهابية”.

ويتابع عبدالجليل: “قمنا بحماية مطار الأبرق والقاعدة الجوية، وكنّا نؤمن محيطه لمنع استهداف القاعدة بقذائف الهاون”.

وتعرض عبدالجليل في إحدى الاشتباكات لإصابة، بعد استهدافه ورفاقه من قبل الإرهابيين في إحدى المعارك على تخوم درنة.

يقول عبدالجليل: “شاركت في المعارك وأصبت يوم 10 يونيو2017 بعد بداية دخولنا إلى درنة. استُهدفنا بقذيفة دبابة وأصيب معي أكثر من عشرة أشخاص. لقد كانت إصاباتنا متفاوتة وتم إسعافي إلى المستشفى الميداني ثم مستشفى البيضاء”.

ويضيف الطاهر، بعد ذلك أنه أتم اجراءات تسفيره من قبل الجيش الوطني للعلاج في جمهورية مصر، لأجل استخراج شظية من جسده.

وحول ذلك، قال الطاهر: “لقد رفضت أن أكلف أعباءً على الدولة، خاصة وأنه كان هناك زملاء لي حالتهم أهم وأخطر مني؛ فأنا يمكنني الصبر على وجود الشظية”.

ويشعر عبدالجليل الآن بالسعادة، لتحرر درنة من الارهاب، مشيرًا إلى هذا “نصر لأرواح رفاقه” وأن كل ما يرجوه من الدولة هو أن تهتم بدرنة ودعم مؤسسات الدولة بها.

وتنص التشريعات في الإسلام على مقاومة الأفكار المتطرفة ومعتنقيها الذين يسعون في الأرض فساداً، لأجل المحافظة على دماء وأعراض الناس وممتلكاتهم.

وقد شارك آلاف المدنيين إلى جانب الجيش الوطني في عمليات تحرير بنغازي ودرنة وغيرها من المناطق من قبضة التنظيمات الإرهابية.