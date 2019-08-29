رصاصة عشوائية تقتل مشجع كرة قدم في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

توفي أحد مشجعي نادي النصر أمس الأول االثلاثاء في إحدى مستشفيات مدينة بنغازي إثر إصابته بطلقة عشوائية خلال الأيام الماضية.

وكان الشاب سيف النصر الجطلاوي أصيب بطلقة عشوائية في رقبته الأحد الماضي أثناء احتفالات جماهير نادي النصر بالفوز على عاصفة موكاف.

وأدت الإصابة إلى دخول المشجع النصراوي للعناية الفائقة في مستشفى الجلاء ليومين ولم تنجح محاولات علاجه حيث توفي ظهر الثلاثاء .

ويحصد الرصاص العشوائي العشرات من المدنين كل عام بسب انتشار السلاح وكانت مديرية أمن بنغازي قد حذرت المواطنين في عديد المناسبات من مخاطر إطلاق الرصاص العشوائي وما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر على حياة المواطنين داخل المدينة.

ودائما ما طالبت المديرية المواطنين كافة بالالتزام بالقوانين الأمنية وتجنب إطلاق الرصاص العشوائي، خاصة خلال الأفراح والمناسبات الاجتماعية التي تفشت فيها هذه المظاهر الخطيرة بشكل كبير.