نقابة المعلمين في ليبيا تعلن تعليق الدراسة لحين تنفيذ قانون زيادة المرتبات

أخبار ليبيا24-خاص

أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا اليوم الأربعاء إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب بخصوص زيادة مرتبات العاملين في التعليم.

وفي بيان أوضحت النقابة أن عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم لن تتم إلا إذا تم صرف الزيادة المقررة.

وأوضحت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق المشروعة، وتؤكد على أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدر عمله.

وفي يونيو الماضي، نظمت النقابة وقفة احتجاجية أمام مقر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء للمطالبة بتنفيذ قانون الزيادة.