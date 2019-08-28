صد هجوم فاشل لقوات الوفاق على بلدة الزطارنة

أخبار ليبيا24-خاص

شنت المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق اليوم الأربعاء هجومًا فاشلًا على بلدة الزطارنة بهدف إعادة السيطرة عليها وذلك بعد نحو من طردها منها من قبل الجيش الوطني في يوليو الماضي.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن الجيش الوطني صد اليوم الأربعاء هجومًا لقوات حكومة الوفاق في بلدة الزطارنة الواقعة ضمن الحدود الإدارية الجنوبية لتاجوراء وتبعد بنحو 67 كيلومترًا شمال ترهونة.

وذكر، أن قوات الوفاق تكبدت خسائر كبيرة في الآليات والأفراد، مشيرًا إلى أن عدد القتلى في صفوف القوات المهاجمة وصل إلى 20 قتيلًا.

كما أشار المركز إلى أن الأوضاع في الزطارنة أصبحت تتجه إلى الهدوء بعد توقف العمليات القتالية بين الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وأكد المركز، أن الجيش الوطني تمكن من أسر خمسة من أفراد القوات المهاجمة على محور الزطارنة من بينهم اثنين تابعين من لقوات تابعة لمدينة الزاوية.