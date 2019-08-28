حكومة الوفاق تستقيل على “توتير” وتنفي على “فيسبوك” متابعون تساءلوا ما إن كان نشر بيان الاستقالة راجع إلى وجود صراع أو انشقاق داخل الحكومة

أخبار ليبيا24-خاص

نشرت حكومة الوفاق على حسابها الرسمي بـ “تويتر” الموثق بعلامة زرقاء اليوم الأربعاء بيان استقالة للمجلس الرئاسي، غير أن نفس عادت لتنفي ذلك على وجه السرعة، على نفس الحساب بـ “تويتر” وكذلك حسابها بـ”فيسبوك”.

وتسبب هذا التضارب الذي وقع في وقت وجيز بين نشر بيان الاستقالة وبين النفي، في طرح تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء ذلك.

وبينما تساءل عدد من المتابعين، ما إن كان نشر بيان الاستقالة راجع إلى وجود صراع أو انشقاق داخلي، أكدت حكومة الوفاق على وجه السرعة في “تغريدة أخرى مناقضة” على نفس الحساب أن البيان “مزور”.

كما كررت حكومة الوفاق، النفي في تدوينة على حسابها الرسمي الموثق بعلامة زرقاء بموقع “فيسبوك”، قائلة: “تم اختراق صفحة حكومة الوفاق الوطني على تويتر ونشر هذا البيان المزور”.

تنويه..تم اختراق صفحة حكومة الوفاق الوطني على التويتر ونشر هذا البيان المزور . Posted by ‎حكومة الوفاق الوطني Government of National Accord‎ on Wednesday, August 28, 2019

ولاحقًا كتب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، يقول: ” التأكيد على اختراق حساب حكومة الوفاق الوطني على تويتر وأن ما نشر عارٍ عن الصحة”.

التأكيد على إختراق حساب حكومة الوفاق الوطني على التويتر وأن مانشر عاري عن الصحة Posted by ‎أحمد معيتيق‎ on Wednesday, August 28, 2019

وجاء في، البيان المنسوب لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، أن المجلس الرئاسي أعلن استقالته.

ووفقًا لنص البيان؛ فقد قال المجلس الرئاسي: “إنه وفي الوقت العصيب من عمر البلاد، حيث تتقاذف ليبيا الفتن والمؤامرات الداخلية والخارجية، وسيطرة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون على مفاصل القرار في الدولة، ونتيجة لما تمر به ليبيا من حرب أتت على الأخضر واليابس وحصدت أرواح الأبرياء، يجد المجلس الرئاسي نفسه مضطرا أمام مسؤوليته التاريخية أمام الله والشعب لتقديم استقالته من مهامه رئيسا وأعضاء”.

وأضاف، “أن ذلك جاء لحقن دماء الليبيين ومنع تغول الجماعات المسلحة التي ارتبط بعضها بالإرهاب والتطرف وعصابات سرقة المال العام”.

وتابع: أن “المجلس الرئاسي يعلن في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة تسليم مقاليد المهام التنفيذية للحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة السيد عبد الله الثني، كونها المنبثقة عن مجلس النواب، كما يعلن تسليمه لما سعى إليه من ترتيبات أمنية للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة وحقن دماء أبنائنا ومحاربة كل ظواهر الإرهاب والتطرف والإجرام ونهب المال العام الذي يساعد على إدارته محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير”.

واختتم، يقول: “إن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة عميقة لما آل إليه وضع البلاد، من قتل وتهجير وتجويع، ولذا نجد أنفسنا مضطرين لتقديم هذه الاستقالة تغليبا للمصلحة الوطنية العليا لليبيا ولم شمل الليبيين”.