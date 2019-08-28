الكهرباء تؤكد استقرار الشبكة بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24-خاص

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء إنهاء المشكلة الرئيسية التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على كامل المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين.

وأشار ربيع خليفة، إلى أن ساعات طرح الأحمال بدأت في التناقص إلى نحو ساعتين على مستوي المنطقة بحسب النشرة الصادرة عن غرفة التحكم الشرقية.

وأكد خليفة، أن استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية مرهون بتعاون المواطنين من خلال الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي.