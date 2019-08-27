قبل أن تندمل جراحهم..جمعة عبد العالي: عقب عودتي من العلاج تطوعت في تأمين قاعدة ومطار الأبرق وجلب الذخيرة

قبل أن تندمل جراحهم..جمعة عبد العالي: عقب عودتي من العلاج تطوعت في تأمين قاعدة ومطار الأبرق وجلب الذخيرة

أخبار ليبيا24- خاص

أينما تواجد الإرهاب واستقر تختفي معالم الدولة من انهيار اقتصادي وتوقف المناشط الاجتماعية والثقافية والإضرار بالتعليم وتغيير المناهج وتردي الوضع الصحي، إلى غياب الأمن، بغياب أجهزة الدولة الرسمية.

عاش أهالي وسكان أي مدينة أو قرية في ليبيا الخوف والارتباك والقلق عندما يجتاح مدنهم ومناطقهم الإرهاب، وشعور دائم بأن السماء ملبدة بالغيوم وأن رائحة الدماء تملأ المكان، وهجرة وترك البيوت والأعمال حفاظًا على أرواحهم وأهاليهم.

يغيب الفرح بوجود المتطرفين حيثما حلو ويختفي معه طعم أي شيء جميل، مستغلين الفوضى التي يحدثونها فيشيعون القتل والتنكيل والتغييب والحبس لكل من يعارضهم ويرفضهم أو ينكر معتقداتهم وأفكارهم.

حاول الإرهابيين السيطرة على مدن وقرى في ليبيا إلا أنهم قوبلوا بالرفض والحرب سرًا وعلانية، رافضين وجودهم وجرائمهم باسم الإسلام الذي ساهموا في تشويهه، وضحوا بأنفسهم وأولادهم وأموالهم لتطهير البلاد من دنسهم و رجسهم.

جمعة خميس عبد العالي الشهير بـ ” عبسي ” تابع الدعم الإلكتروني في منطقة الفتائح درنة يقول لـ”أخبار ليبيا24″ :”كباقي رفاقي التحقنا للدفاع عن الوطن وشاركت في المعارك”.

ويضيف “عبسي” :”أصبت في منطقة شيحا الشرقية في درنة بقذيفة دبابة من الجماعات الإرهابية المتمركزة في الجبال بتر على إثرها أحد أصابعي وتم ترقيع اصبعين آخرين”.

ويتابع :”تم إسعافي للمستشفى الميداني ثم إلى مستشفى البيضاء وأجريت عدة عمليات وسافرت إلى جمهورية مصر العربية وكان الاهتمام ملحوظًا والحمد لله”.

وأكد بالقول :”بعد أن شفيت وعدت إلى أرض الوطن تطوعت في تأمين المدن من خلال الاستيقافات وتطوعت بجلب الذخيرة من “بوصفي” إلى بنينا وتطوعت في تأمين المطار والقاعدة”.

وذكر “عبسي” :”كنا عندما نسمع عن أي تقدم للدواعش نهرع بما نملك قبل أن ننتظم لمحاربة هذا التنظيم الظالم تنظيم القتل والذبح”.

وقال أيضًا :”ها هي درنة تحررت وعادت إلى حضن الوطن لتساهم في بنائه بعد القضاء على الإرهاب فيها ولكن المدينة تحتاج لتنمية سكنية ومعمارية وعلى الدولة أن تأخذ مسؤوليتها فالمواطن يجب ان يعيش كريمًا معززًا”.

حكايات كثيرة وقصص جمة عن مقاتلين في صفوف القوات المسلحة العربية الليبية سواء جنود أم من القوات المساندة أصيبوا خلال المعارك ضد المجموعات الإرهابية والمتطرفين ودخلوا للمستشفى للعلاج وما أن تماثلوا للشفاء حتى عادوا مسرعين إلى المعارك.

عادوا للقتال رغم أن بعض جراحهم لم تندمل لأنهم مقتنعون بقضيتهم لأنها من أجل وطن حاول الإرهابيين بينهم الأجانب تدنيسه وسرقة مقدراته .