ضبط سيارة حاول سائقها تهريب معدات وأجهزة طبية ببوابة وادي السهل غربي طبرق سائق السيارة اعترف بأنه استلم هذه المعدات والأجهزة من سيارة مصرية داخل الحدود الليبية وهي تخص طبيب بمدينة البيضاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبطت عناصر بوابة وادي السهل غربي طبرق سيارة نقل متوسطة “كانتر” تحمل ولوحات ليبية ويقودها سائق ليبي محملة بمعدات طبية وأجهزة تصوير أشعة وأدوية مخبأة تحت قطع غيار سيارات ومحركات ديزل.

وأفاد النقيب أيمن محمد فضيل، آمر البوابة لأخبار ليبيا24 أن سائق السيارة اعترف بأنه استلم هذه المعدات والأجهزة من سيارة مصرية داخل الحدود الليبية وهي تخص طبيب بمدينة البيضاء.

وأكد، أن بعد الاستدلال مع السائق وضبط أقواله وتم التحفظ على المعدات والأجهزة الطبية وفي انتظار صاحبها للتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

وأشار فضيل، إلى أن المعدات والأجهزة تخص غرف العمليات وكذلك الكلى، معربًا عن استغرابه من أن هذه الأجهزة تنقل أسفل محركات ديزل وقطع غيار سيارات وأن الفاتورة التي تم إحضارها من محلات لقطع غيار السيارات ومدرج بها المعدات الطبية.

وقد تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة من هذه الفاتورة.