خسر أخيه في معارك الإرهاب…طارق الهواري لـ”أخبار ليبيا24″: شقيقي فخر لنا ولكل من عرفه

أخبار ليبيا24- خاص

رغم الفقد وخسارة الأخ والابن والقريب والجار والصديق إلا أن معظم من التقتهم “أخبار ليبيا24” مع شيء من الحزن كانوا راضين عما آلت إليه الأمور من تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية التي تسببت لهم في تلك الخسارة.

آلمهم الفراق والفقد إلا أنهم يعلمون جيدًا أنه لأجل تخليص البلاد من هذه الآفة والسرطان الذي أصابه لابد لهم من دفع هذه الضريبة الغالية ليكتبوا تاريخ تحرير البلاد من المتطرفين والإرهابيين بدمهم وتضحياتهم.

آخرون تعرضوا لإصابات أثناء مشاركتهم في المعارك ضد الجماعات الإرهابية بعضهم تسببت له إصابته بإعاقة مستديمة وآخرون جزئية إضافة إلى فقدان بعض أطرافهم إلا أنهم أخبرونا أن أرواحهم وأجسادهم فداء للوطن ولايريدون جزاء ولا شكورا.

الرضا والاقتناع بأن درنة وبنغازي ومناطق الجنوب تم تحريرها من الإرهابيين كان هو الشعور السائد بينهم هو ماخفف حزنهم وساعد في مواساتهم أنهم عادوا إلى مدنهم وبيوتهم وأعمالهم بعد أن هجروا وطردوا منها من قبل الإرهابيين.

والإرهاب في ليبيا أصبح جزء من الماضي حيث تمكنت القوات المسلحة من اقتلاعه من جذوره والقضاء عليه بمساندة شعبية كبيرة لأن الليبيون يرفضون هذه التنظيمات باختلاف أسمائها وعقائدها لأنهم يعلمون أنهم مجرد عصابات إجرامية لاتمت للإسلام بصلة.

هنا يروي طارق الهواري الشرطي في مديرية أمن درنة شقيق أحد جنود القوات المسلحة والذي قتل عقب تعرضهم لانفجار لغم أرضي في معارك الإرهاب :”شقيقي فخر لنا ولكل من عرفه”.

وتابع الهواري الذي لم يخفِ حزنه على فقدان أخيه قائلا :”أخي رئيس عرفاء وحدة ” علي عيسى الهواري” الشهير بـ “علي الدرناوي” ضحى بنفسه من أجل الوطن والقضاء على الفكر المتطرف في بلادنا”.

ويقول أيضًا :”علي جندي في السلاح الجوي من مواليد 1987 التحق بالقوات الخاصة “الصاعقة” عام 2011 وكان آمر سرية بالصاعقة وكان هو المشرف على تحرير منطقة بوصنيب في بنغازي”.

ويضيف :”توفي علي إثر انفجار لغم زرعته الجماعات الإرهابية، ورغم أنه خريج دفاع جوي إلا أنه خضع لدورة تدريبية راقية بالقوات الخاصة الصاعقة والمظلات”.

وأكد بالقول :”أخي شارك في تأمين مدينة سبها وشارك في المعركة الأولى مع ميليشيا درع ليبيا رقم 1 في بنغازي ومعارك الليثي ومعركة رأس اعبيدة، وفي فك الحصار عن الإسناد الأمني عندما قامت المجموعات الإرهابية بحصاره”.

وقال الهواري :”شارك علي أيضًا في معركة شهداء الزاوية في بنغازي وشارك في معارك معسكرات الصاعقة عندما سيطرت عليها الجماعات الإرهابية ومعارك بوعطني ومعركة بنينا الكبرى والصابري وشارك في تمركز عين مارة غرب مدينة درنة”.

وختم قائلا :”لولا أخي ورفاقه لما تحررت البلاد من دنس هؤلاء الإرهابيين، حملوا أرواحهم على أكفهم وشاركوا في هذه الحرب ضد عدو لا يرحم”.