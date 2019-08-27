الحاج “فرج بوقفة” من الأبرق يروي لـ”أخبار ليبيا24″: الجميع هب لمحاربة “داعش” وحتى الأمهات كانت تشجع أبنائها لقتال هذه التنظيمات

الحاج “فرج بوقفة” من الأبرق يروي لـ”أخبار ليبيا24″: الجميع هب لمحاربة “داعش” وحتى الأمهات كانت تشجع أبنائها لقتال هذه التنظيمات

أخبار ليبيا24- خاص

إرهابيين من كل حدب وصوب توافدوا على ليبيا بعد أن وجدوا فيها مناخًا ملائمًا لإقامة دولتهم المزعومة من مصر وتونس وسوريا واليمن ومالي والسعودية وغيرها من الجنسيات.

تواردت أنباء إلى أن المقاتلين الأجانب في صفوف الجماعات الإرهابية كانوا يتقاضون مرتبات كبيرة وبالعملة الأجنبية مايدل على أنهم لم يأتوا لا نصرة للدين ولا الإسلام بل فقط لأجل المال.

ادعوا أنهم جاؤوا لنشر الإسلام وكأن من يسكن ليبيا ليسوا مسلمين وخصوصًا أنهم كفروا كل من عارضهم وخالفهم وخرج عن طوعهم ماجعل البلاد تدخل في فوضى بإيقاف المصالح الحكومية والأمنية وإنشاء أجسام موازية من ديوان حسبة ومنهج خاص بهم وإلغاء بعض المواد الدراسية ومنع بعض النشاطات التجارية إضافة إلى جرائم القتل والخطف والتغييب.

ولم يقف الليبيين مكتوفي الأيدي حيث حمل كل من له القدرة على حمل السلاح في وجه هؤلاء المتطرفين وخاض معهم معارك شرسة، شباب وأطفال وحتى شيوخ كبار السن لم يرضوا أن تحكمهم هذه الفئة الضالة وقرروا قتلها ومواجهتها.

وليس ببعيد عن مدينة درنة، الحاج فرج مصباح بوقفة يبلغ من العمر 60 عام من منطقة الأبرق التي تقع شرق مدينة البيضاء قال لنا :”خرجنا لنقاوم جماعات لا نعرف لها أصل ولا فصل اجتمعت علينا لتنشر أفكارها المتطرفة وتبشر بالدين بطريقتها وعقيدها الفاسدة والدين منها براء”.

وأضاف بوقفة :” كنا نرى ونسمع ما تفعله في مدينة درنة وما فعلته في مدينة بنغازي هم ليسو ببشر لا يملكون ذرة رحمة ولو سيطروا علينا لحولوا حياتنا إلى جحيم ولا يمكن أن نتقبل أفكارهم ومعتقداتهم الفاسدة”.

وذكر الحاج فرج :”أن هؤلاء الإرهابيين بكل تأكيد مرضى لا يمكن لأنسان سوي أن يذبح أخيه الإنسان بأي حجة أو منطق أو عقل لايمكن لإنسان سوي أن يمتهن القتل لخلاف أو اختلاف في الأفكار أو العقيدة أو المنهج”.

ويتابع بوقفة :”يريدون فرض سيطرتهم بالقوة و إرهابنا وتخويفنا لنخضع لهم نحن لا نخاف ولا نرهب ولا نخضع ولا نستكين انتفضنا ضدهم نحن وأبنائنا فهذا الفكر مرفوض بكل ما يحمل نحن بسطاء لكننا نعرف الدين فديننا الإسلامي دين التسامح والرحمة ولم يكن يوما دين الذبح والتنكيل والتمثيل بالجثث لم يكن دين المفخخات والاغتيالات”.

يضيف الحاج فرج :”عندما كشرت التنظيمات الإرهابية عن أنيابها بعد أن سيطرت على مدينة درنة وحاولت أن تمتد غربا اشتريت سلاح والتحمت بسرية المشاة الأولى الأبرق شاركت في معارك محور الظهر الحمر وبعدها في معارك لملودة”.

وأكد بالقول :”حارب معي ولدي الاثنين أحدهم أصيب في محاور القتال ضد التنظيمات الإرهابية ومازالت بقايا الشظايا في جسمه وهو الآن موجود في طرابلس للقضاء على المليشيات المسلحة المؤدلجة”.

وتابع :”معي أيضًا اثتين من إخوتي في محاربة الإرهاب الذي نرفضه جميعا وكان واجبًا وطنيًا القضاء عليه، الإرهاب هش وحش من ورق وعند المواجه لايصمدون ولا يعرفون الثبات كما يدعون ولا يعرفون معنى حرب الرجال بالمواجهة بل الغدر والتنكيل بمن يقع في أيديهم”.

ويقول بوقفة :”لا يمكن أن تتصور كيف هب الجميع شيوخ ونساء ورجال وحتى أطفال لمحاربة تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات المؤدجلة”.

ويواصل حديثه :”من طبيعة الأم الخوف على أبنائها والحرص على ألا يصيبهم أي أذى لكن في حربنا على الإرهاب كانت الأمهات تشجع أبنائها في محاربة هذه التنظيمات وتقدم أرواح أبنائها بكل فخر من أجل الوطن”.

وختم الحاج فرج :”الحمد لله قضينا عليهم وعلى أفكارهم المتطرفة فلا بقاء لهم ولدولتهم التي كانوا ينشدونها بيننا دولة الظلم والقتل والظلام فقد زالت أحلامهم بعزيمتنا وإيماننا وديينا الإسلامي الوسطي الذي ينبذ العنف والتطرف”.