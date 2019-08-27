الانتهاء من صيانة زورق حربي بقاعدة طبرق البحرية آمر قاعدة طبرق البحرية أكد لأخبار ليبيا 24 أن الزورق سيساهم في ضبط أي خروقات أمنية قد تطال السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24 –خاص

كشف آمر قاعدة طبرق البحرية اللواء بحار ناجي يونس بوعلوية لأخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء أن القسم الفني بقاعدة طبرق البحرية بإمرة عقيد مهندس رمضان محمد المبروك أجرى صيانة لزورق “البردي” مشيرًا إلى أنه سيدخل العمل مع الزورق “المرقب” لحراسة ومراقبة السواحل الليبية.

وأفاد بوعلوية، أن مهمة الزورقين ستكون ضبط كل من تسول له نفسه لسرقة الموارد البحرية الليبية من الأسماك وغيرها والقضاء على التهريب، والتي من أبرزها قضايا تهريب المخدرات.

وأضاف، أن من مهمة هذين الزورقين ضبط أي خروقات أمنية تطال السواحل الليبية، وذلك بالقيام بجولات بحرية لمراقبة السواحل الليبية من البردي شرقًا وحتى رأس الهلال غربًا.