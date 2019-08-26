جرائم “داعش” في درنة …عقيد متقاعد بجهاز الأمن الخارجي: “ذبحوا” ابني وأخفوا رفاته..أتمنى أن أدفنه بما يليق به

أخبار ليبيا24- خاص

لم يتردد البعض في إلصاق تهمة دعم التنظيمات الإرهابية لمدينة درنة التي سيطر عليها “داعش” لسنوات ونشر فكره بالقوة داخلها وتناسوا أن مدينة درنة انتفضت عن بكرة أبيها ذات يوم في مظاهرات عارمة ضد تيار الإسلام المتطرف والمليشيات الممولة منه لكن حكومة علي زيدان خذلتهم وسلمتهم بدم بارد إلى التنظيمات الإرهابية لتغتال كل النشطاء البارزين الذين قادو تلك المظاهرات.

اغتيل في درنة كل المحسوبين على المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل مباشر أو بالخطف والتعذيب ثم الذبح وإخفاء الجثث، حاولت الجماعات الإرهابية في المدينة السيطرة عليها تجهيزًا لإعلانها إمارة تابعة لدولتهم المزعومة.

معاناة بشكل آخر يعانيها من طالته يد الإرهاب الذي لا يعرف الرحمة لأحد أفراد أسرته، فما الكفر في شرطي يعمل في جهاز الشرطة الزراعية اختصاصها حماية الغابات والأشجار ما هو الخطر الذي يشكله “وليد” على تنظيم “داعش” الإرهابي، إنه الظلم والحقد والمرض النفسي والعقيدة الفاسدة.

دومة عبد العزيز عبد القادر عقيد متقاعد بجهاز الأمن الخارجي من سكان مدينة درنة تقاعد عام 2012 م قال :”لم أغادر درنة رغم محاولات الأقارب والأصدقاء إرغامي على الخروج من درنة لأن التنظيمات الإرهابية اعتبرت كل من لم “يستبب” من عمله في الأجهزة الامنية والعسكرية هو كافر وطاغوت ودمه مباح”.

وتابع عبدالقادر :”لا أخفيكم القول أن فترة سيطرتهم على درنة كانت فترة عصيبة علينا، كنا نخرج من بيوتنا ولا نعرف إن كنا سنعود أم لا في أية لحظة يتم اغتيالك بدم بارد لكن الحمد لله الذي نجانا ونصر القوات المسلحة ونعمنا بالأمن والأمان”.

يواصل العقيد حديثه :”أحد أبنائي أسمه ” وليد ” مواليد 1983 اختفى يوم 23 ديسمبر 2014 م من داخل مدينة درنة بحثنا عنه في المستشفيات، ولا يوجد أجهزة أمنية حتى نتوجه إليها ونبلغ بشكل رسمي عن فقدانه فلا توجد دولة في درنة وكانت هذه التنظيمات الإرهابية تفرض وجودها بالقوة”.

وأفاد :”بلغنا في مراكز الشرطة في المناطق المجاورة لدرنة وكنا نعرف يقينا أن لتنظيم “داعش” الإرهابي يد مباشرة في اختفائه إلى أن اعترف أحد الإرهابيين الذين قبضت عليهم القوات المسلحة في برنامج تلفزيوني يدعى “عبد الرازق باطوها “.

وأكد عبد القادر بالقول :”اعترف الإرهابي باطوها أن أبني وليد قبض عليه في بوابة درنة الغربية و اقتاده التنظيم إلى ما يسمونها “محكمة الدولة الإسلامية” وبرفقته إبراهيم الفيتوري لأنهم عسكريين إبراهيم كان عسكري في الدعم المركزي وأبني وليد كان في الشرطة الزراعية ولم “يستتابوا” لدى التنظيم الإرهابي إذا هم كفرة وطواغيت حكم عليهم القاضي الموريتاني بالقتل”.

ويضيف الأب والحزن يملأ عينيه :”نقلوا إلى سجن التنظيم الإرهابي في مقر شركة الجبل ثم نقلوهم إلى غابة “بومسافر” وهناك تم ذبحهم، اختفت جثة أبني إلى الآن بعد تحرير درنة استدعيت من جهاز البحث الجنائي وفتحت محضر لكن رغم عثور الأجهزة الأمنية على عدة مقابر جماعية لم استرجع رفات ابني لأدفنه بما يليق به ذهبت لسجن قرنادة وإلى النيابة العسكرية المرج لأعرف أي تفاصيل ومازلت انتظر”.

وذكر العقيد المتقاعد :”لم تأخذ منا أي عينات لمطابقة “الحمض النووي” برفات من وجدوا في المقابر الجماعية أبني وليد تبرع لي بإحدى كليتيه ألم بي المرض وحصل لي فشل كلوي فتبرع لي بكليته ومازلت أعيش بعد الله بجزء منه واحتفظ به في جسدي”.

ويواصل الأب :”ابني الآخر “محمد” تطوع لوجه الله والوطن قال لي “يا بوي ما نرجاهم نين يجونا هنا، درنة تعبت من “الدواعش” والتنظيمات الإرهابية”، توجه محمد إلى منطقة مرتوبة للقوات المساندة هناك لم يتم قبوله لعدم معرفتهم له فتوجه إلى بوابة الهيشة مع العقيد محمد بوغفير استهدفوا من قبل تنظيم داعش بسيارة مفخخة نوع bmw وقتل على الفور محمد متزوج ولديه ولدين وتتقاضى أسرته معاش ضماني ولا يملك سكن مستقل”.

وأضاف قائلا :”بعد دحر الدواعش من قبل شباب درنة وليس “كتيبة بوسليم ” فقط كما كان يروج لها لم نساند أو نقف مع من أسموا أنفسهم “شورى درنة” و “وقوة حماية درنة” لأنهم يحملون نفس الفكر المتطرف”.

ويؤكد :”أنا من خلال عملي بجهاز الأمن الخارجي حاربت هذه التنظيمات منذ عام 1996 وأعرف أفكارهم هم لا يؤمنون بوطن أو دولة أو مدينة أو قبيلة أو عائلة إيمانهم بمن يتبع منهجهم وعقيدتهم الفاسدة”.

وختم عبد القادر حديثه لنا :”ما حدث لنا أثر على حياتنا وخصوصا زوجتي التي أصيبت بعدة أمراض أريد من الجهات المسؤولة أن تبذل جهدها لإيجاد رفات ابني لأتمكن من دفنه”.