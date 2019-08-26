السليماني يكشف حقيقة الإطفاء العام في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24- خاص

كشف المهندس في غرفة التحكم بشركة الكهرباء بنغازي موسى السليماني اليوم الإثنين أن ماحدث للشبكة العامة للكهرباء في المنطقة الشرقية هو فصل فى دوائر القوارشة قمينس جهد 220 ك.ف مما تسبب فى خروج وحدات التوليد وحدوث إظلام تام.

وأوضح السليماني أنه عند إعادة توصيل الدوائر المذكورة تبين أن إحداها بها عطل وتم توصيل الدائرة السليمة وعن طريقها تم نقل الجهد وإعادة توصيل بعض وحدات توليد شمال بنغازي وإعادة توصيل الأحمال المفصولة تدريجيا.

وأشار المهندس في غرفة التحكم عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك ” إلى أنه عند الساعة الثالثة صباح اليوم تقريبا حدث إظلام تام وذلك بسبب فصل دائرة قمينس القوارشة جهد.220 ك.ف، مؤكدا أنه تم الكشف على دوائر القوارشة قمينس جهد 220 ك.ف وتحديد الأعطال وإصلاحها.

وذكر السليماني أنه حدث خروج الوحدة الخامسة في محطة توليد شمال بنغازي فى اليومين السابقين وخروج الوحدة السادسة والبخارية بمحطة توليد شمال بنغازي صباح أمس الأحد.

وأوضح أن هذه الأعطال خارجة عن الإرادة وأن رجال الكهرباء يواصلون الليل بالنهار لإيصال الكهرباء لكل منزل، معبرًا عن استيائه ممن يتهم أو يشكك فى العاملين في الشركة العامة للكهرباء.

وكانت المنطقة الشرقية قد دخلت في إظلام تام من القوارشة إلى طبرق نتيجة لفصل خطي القوارشة قمينس وخروج محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة