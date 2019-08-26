“أخبار ليبيا24” تكشف حقيقة حفر المواطن “عبدالسلام عثمان” لقبره

أخبار ليبيا24- خاص

تعاني مدن ومناطق الجنوب من الجريمة المنظمة من التهريب والخطف والحرابة من قبل عصابات أجنبية استباحت الجنوب الليبي وانتهجت هذه الجرائم لتجني الأموال الطائلة.

وتشكو الأجهزة الأمنية منذ سنوات في المنطقة الجنوبية من نقص الإمكانيات من سيارات وأسلحة وذخائر وحتى أفراد أحيانًا، الأمر الذي جعل المليشيات والعصابات الأجنبية تستغل هذا الفراغ الأمني في المنطقة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية صوره وهو يحفر “قبره”أثناء تعذيبه من قبل الخاطفين وقال رواد هذه المواقع والصفحات المختلفة إن العصابات التشادية التي سيطرت على مدينة مرزق تقوم بالتنكيل بأهالي المدينة.

وتحريًا للحقيقة وتبيان الأمر تمكنت “أخبار ليبيا24” من التواصل مع المواطن عبدالسلام عثمان بطل القصة والذي أكد أنه كان مختطف على يد مجموعة أجنبية مسلحة.

وقال عثمان :”اختفطت أنا واثنين من رفاقي على طريق الجفرة سمنو قبيل عيد الأضحى، على يد مجموعة أجنبية مسلحة وقادونا إلى جبال كلنجة شمالي تشاد”.

وأكد أن العصابات الأجنبية فاوضت أهالينا من أجل دفع الفدية مقابل إطلاق سراحنا، حيث دفع أهلي 150 ألف دينار لأجل إطلاق سراحي، كما تم دفع نفس القيمة عن رفيقي”.

وأضاف عثمان الذي يرقد في مستشفى سبها لتقلي العلاج عن إصابة إثر عملية الخطف :”أن العصابات الإجرامية قامت بقتل أحد رفاقي وألقتنا على طريق وادي الذهب”.

وأجريت في مركز سبها الطبي عملية جراحية للمواطن عبدالسلام عثمان الذي أصيب بعد اختطافه على طريق الجفرة سمنو قبيل عيد الأضحى، على يد مجموعة أجنبية مسلحة.

وقال رئيس قسم العمليات الجراحية في مركز سبها الطبي علي السعيدي لـ”أخبار ليبيا24″ :”إن الجريح تعرض لإطلاق نار في فخذه الأيسر”.

وأوضح السعيدي أن الطلق الناري تسبب في عدة كسور بعظم الفخذ، مؤكدًا أن المركز أجرى عملية تركيب بلاتين خارجي، وأعفاه من دفع قيمة ضمان البلاتين والبالغة 1800دينار.