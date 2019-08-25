ضبط مهاجرين مصريين مختبئين في حفرة جنوبي طبرق آمر بوابة وادي السهل يؤكد تعرضهم لرشوة مالية من قبل مهربين لإطلاق سراح المهاجرين

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء التمركز الأمني لبوابة وادي السهل من ضبط 33 مهاجرًا مصريًا كانوا مختبئين في حفرة جنوب البوابة، الواقعة إلى الغرب من طبرق بنحو 25 كيلو مترًا.

وأفاد آمر التمركز الأمني لبوابة وادي السهل، نقيب أيمن محمد فضيل، لأخبار ليبيا 24، إن عملية القبض جاءت بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين، بوجود تلك المجموعة مختبئة في مكان قريب من البوابة.

وأكد، أن خلال الاستدلال معهم اعترفوا بأنهم كانوا بانتظار مهرب ليبي لنقلهم إلى بنغازي، مشيرًا إلى أن التحريات لازالت مستمرة لمعرفة هويته.

وكشف فضيل، أنهم تعرضوا لعدة محاولات إغراء مالية من قبل عدد من الأشخاص لإطلاق سراح تلك المجموعة، وذلك مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 60 ألف دينار.

وقال: “نحن نعاني من شبكات تهريب تنتشر في عدد من المدن من الحدود الشرقية حتى مدينة إجدابيا هي من تقوم بالمتاجرة بالمهاجرين”.

وأضاف، “أن هؤلاء المهاجرين كانوا في طريقهم إلى بنغازي على أساس أنهم من العمالة التي تبحث عن أكل العيش، ولكنهم دخلوا بطرق غير قانونية وقد تم تسليهم إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتسفيرهم إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري”.

وتقع بوابة وادي السهل على وادي يصعب على المهربين الهروب منه وتعتبر أحد التمركزات الأمنية الهامة لضبط العديد من القضايا.