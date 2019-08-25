بوشناف يقرر منع استيراد المواشي الخارجية دون رقابة وتستورد ليبيا المواشي من إسبانيا وتركيا ورومانيا وهي تشكل 60% من احتياجات السوق المحلي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارا بمنع دخول المواشي المستوردة عبر المنافذ البرية والبحرية .

واشترط القرار للسماح بدخول واستيراد المواشي إبراز الإذن الممنوح من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية حفاظاً على صحة المواطن وسلامة الثروة الحيوانية بعد تنامي ظاهرة التسيب في دخول المواشي دون المرور على الرقابة المختصة.

وتستورد ليبيا المواشي من إسبانيا وتركيا ورومانيا وهي تشكل 60% من احتياجات السوق المحلي خاصة في مناسبة عيد الأضاحي المبارك، وتستهلك البلاد نحو مليون أو أكثر بقليل رأس بمناسبة العيد.

ويواجه الاقتصاد الليبي مجموعة من المصاعب، بسبب الاضطرابات السياسية وتصاعد الصراع المسلح، فضلاً عن عمليات تهريب السلع والمواشي للدول المجاورة للحصول على فرق سعر العملة، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 6 دينار ليبي .

وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بنسبة 95% على الإيرادات النفطية. وزاد إنتاج النفط مؤخراً ليبلغ نحو مليون برميل يومياً، لكنه يظل أقل من مستوياته البالغة 1.6 مليون برميل قبل عام 2012.