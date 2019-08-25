بعد قرار “الكبير” بضرورة ربط الهاتف المحمول بمعاملات أرباب الأسر.. المواطن يعاني ازدحام شديد من قبل المواطنين على شركات الاتصالات لأن الشركات منذ إنشائها لم تسمح بنقل ملكية الخط الهاتفي

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت شركتي الاتصالات ليبيانا والمدار في أغلب المدن والمناطق ازدحام شديد من قبل المواطنين من مختلف الأعمار لربط هواتفهم المحمولة بمنظومة الرقم الوطني من أجل التقديم في منجحة أرباب الأسر للعام الحالي 2019 .

ولأن الشركات منذ إنشائها لم تسمح بنقل ملكية الخط الهاتفي، وأغلب الليبيين يقوم القادر منهم بشراء الخط الهاتفي باسمه ويمنحه لوالده أو ولدته أو اخية المعاق وهكذا مما سبب إرهاق مضاعف للمواطنين.

وكالة أخبار ليبيا 24، رصدت بعض آراء المواطنين من أمام نقاط شركات الهواتف المحمولة، وقال الحاج مسعود – البالغ من العمر 82 عام – لقد اشتريت خط هاتف ليبيانا منذ افتتاح الشركة، وهي باسمي منذ ذلك الوقت، ولم يكن هناك رقم وطني، وعند استفساري عن طريق الرقم المخصص جاء الرد رقمي غير مربوط وعليا التوجه للشركة .

وتابع الحاج مسعود أنه لليوم الثالث على التوالي الذي يقف في الطابور ولم اتمكن من الوصول إلى شباك الموظفين بعد انتظار لساعات، وأنا لا أستطيع الجلوس على الكرسي نظرًا لبعض الظروف الصحية، وهذه معاناة ما كنا بحاجة لها لكن الحاجة مرة .

ومن جهته، رمضان عبد العزيز يقول امتلك خط باسم أخي وأنا استعمله منذ سنوات، وحضرت لشركة ليبيانا أكثر من مرة في السنوات المتعاقبة لكنهم أخبروني أنه لا يوجد نقل ملكية ولا أعرف ما السبب ولماذا؟ والآن في حالة عدم فتحهم لنقل الملكية سأقوم بشراء خط هاتفي جديد أن استطعت الوصول إلى شباك الموظفين من الازدحام .

وتابع أنه سيتوجه بعدها للمصرف لتغيير رقم الهاتف لديهم، وسأعود من جديد للشركة وبكل تأكيد سيكون الطابور مضاعف بعدها .

السيدة خديجة إبراهيم – تبلغ من العمر “75” عام – تقول الخط الهاتفي باسم زوجي، وقد توفي من أربع أعوام، وأنا اليوم أقف منذ الصباح لأري ماذا ستفعل الشركة معي ولا يوجد من يقدر كبر السن أو المرض الكل اليوم يبحث عن نفسه .

وذكرت السيدة أنه في دول العالم الأخرى يتم تسجيل خط الهاتف بالاتصال بموظف الشركة أما لدينا فكل شيء بمعانة وإذلال للمواطن.

ولفتت في نهاية حديثها أنه يجب على شركات الاتصالات فتح نقل ملكية الخطوط الهاتفية خدمة للمواطن، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعتبر تعزيز للأمن .