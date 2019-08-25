القوات المسلحة تسيطر على بوابة على مشارف غريان

القوات المسلحة تسيطر على بوابة على مشارف غريان

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الأحد أن القوات المسلحة سيطرت على بوابة “غوط الريح” على مشارف مدينة غريان.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن السيطرة على البوابة جاء خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن هذه العملية العسكرية تمت بغطاء جوي لسلاح الجو العربي الليبي مما تسبب في إرتباك و انهيار خطوط دفاع العدو.

يشار إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تمكنت في يونيو الماضي السيطرة على مدينة غريان.