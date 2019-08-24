مهددًا بعدم التهاون.. اتحاد عمال قطاعي النفط والغاز يمهل المجلس الرئاسي أسبوعًا لتنفيذ قرار زيادة الرواتب توجد أحكام قانونية صادرة عن المحاكم الليبية تفرض تنفيذ القرار منذ رجوع الإنتاج من أكثر من سنتين

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب اتحاد عمال قطاعي النفط والغاز، المجلس الرئاسي، بتنفيذ القرار رقم “642” لسنة 2013م، بشأن زيادة رواتب العاملين بنسبة 67%.

وأوضح الاتحاد، في بيان لمكتبه الإعلامي، موجه إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية بحكومة الوفاق، وديوان المحاسبة بطرابلس، أنه يُمهل المجلس الرئاسي أسبوعًا واحدًا بشأن زيادة المرتبات، قائلاً: “وإلا فلن يكون متهاونًا ضد متخذي القرار في البلاد”.

وأشار البيان، إلى أن القرار الصادر رقم “642” لسنة 2013م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز، بنسبة 67%، لم يُنفذ حتى اليوم، رغم مرور 6 سنوات، قائلاً: “راعى شباب القطاع فيها كل الظروف التي حالت دون تنفيذه بالرغم من عدم وجود أي مانع من تنفيذه منذ رجوع الإنتاج من أكثر من سنتين”.

ولفت اتحاد عمال قطاعي النفط والغاز، إلى أنه توجد أحكام قانونية صادرة عن المحاكم الليبية تفرض تنفيذ القرار منذ رجوع الإنتاج من أكثر من سنتين، قائلاً: “ورغم ذلك لم يتخاذل المستخدمون يومًا عن أداء أعمالهم رغم الخطف والابتزاز، والأخطار البيئية والاقتحامات المسلحة بين الحين والآخر”، مُبينًا أنهم لم يجنوا من الاجتماعات إلا مشاهدة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهم فوجئوا برصد مليارات خلال الخمس أشهر الماضية، وأنه لولا الله عز وجل ثم جهود العاملين ما كانت تحصل هذه الأموال وترصد بهذه السهولة.

واختتم الاتحاد بيانه، بالتأكيد على أنه سيُمهل الجهات سالفة الذكر، أسبوعًا واحدًا ليتم الفصل في القرارات المذكورة، ودون أي تمديد، قائلاً: “وإلا سيضطر العمال آسفين لإصدار بيان رقم 2، والذي لن يكونوا متهاونين فيه أبدًا ولن يُرضي البيان متخذي القرار في البلاد”.