قوات الوفاق تؤكد .. ومسؤولين من قوات الجيش تنفي شن غارات بمنطقة السواني المعاينة الأولية للصور الواردة من موقع الحادث تشير ربما إلى تعرضها لتفجير أو الإصابة بمقذوف أرضي من نوع آخر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن كل ما أوردته قنوات ميليشيات الوفاق أخبار كاذبة وعارية من الصحة .

ونفى المسماري – على صفحته الرسمية على فيسبوك – خبر استهداف القوات الجوية المسلحة العربية الليبية سيارة مدنية في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين وفقاً لتقارير صادرة عن ذات الجهات .

وأكد بأن الصور الواردة من موقع الانفجار تشير إلى أصابة السيارة المعنية بصاروخ أو قاذف من الجانب الأيسر الخلفي ما أدى لضرر في ذلك الجانب فقط بشكل لا يمكن أن تسببه ذخائر الطيران.

وفي ذات الشأن، أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب التابع لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا، مصطفى المجعي، اليوم السبت، مقتل ثلاثة مدنيين في غارة على بلدة السواني، استهدفت سيارة كانت تقلهم على الطريق العام.

المجعي أوضح أن عدة غارات جوية استهدفت مواقع مختلفة في السواني، تسببت إحداها في مقتل 3 مدنيين كانوا يستقلون سيارة على الطريق الرابط بين السواني والكريمية، مبينا أن إحدى الغارات أصابت منزلا في ذات المنطقة.

واتهم المجعي قوات الجيش، بأنها التي أغارت على هذه المناطق المأهولة بالسكان، فيما لم يعلن السلاح الجوي التابع للكرامة مسؤوليته عن الغارات حتى الآن.

على الجانب الآخر، نفى آمر غرفة عمليات سلاح الجو بقوات الجيش، اللواء محمد منفور، شن أي غارات جوية اليوم على أي سيارة في منطقة السواني.

المنفور أكد أن المعاينة الأولية للصور الواردة من موقع الحادث تشير ربما إلى تعرضها لتفجير أو الإصابة بمقذوف أرضي من نوع آخر في جانبها الأيسر طال الجزء الخلفي منها فقط، وهو ضرر لا يمكن أن تسببه قنابل وصواريخ الطيران إطلاقا.