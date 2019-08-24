اللواء المنفور : سلاح الجو مستمر في استهداف أي هدف معادي

مقاتلات سلاح الجو ستستهدف من خلال السيطرة الكاملة على الأجواء الليبية والمراقبة المستمرة أي هدف متحرك للمليشيات الإرهابية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد المنفور إن مقاتلات سلاح الجو نفذت عدة ضربات وغارات اليوم السبت استهدفت العديد من الأهداف .

المنفور أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن الغارات استهدفت تجمع لمليشيات ومرتزقة المدعو “أسامة جويلي” بداية وادي الحي عند مدرسة “مداكم”، إضافة إلى استهداف مخزن ذخيرة شمال كوبري السواني بواحد كيلومتر .

وذكر أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت دبابة نوع “T55” وعربتان مسلحتان عند كوبري السواني تابعة لقوات الوفاق .

يشار إلى أن المنفور أعلن أن مقاتلات سلاح الجو سيستهدف من خلال السيطرة الكاملة على الأجواء الليبية والمراقبة المستمرة أي هدف متحرك للمليشيات الإرهابية .

وقال إن سلاح الجو شن أمس غارات استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء، و تدمير 3 عربات مسلحة بمنطقة اسبيعة، إضافة إلى تدمير سيارة مصفحة في غريان .

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