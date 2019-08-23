بوشناف يبحث سير عمل مصلحة الجوازات والجنسية آليات تنظيم العمل بالمنظومة الأمنية الموحدة، بحيث تضمن الكشف عن المطلوبين جنائيا بأحكام قضائية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف بمقر مديرية أمن بنغازي سير عمل مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية .

وبحث الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين الأمنيين سير عمل المصلحة، والحلول الممكنة التي تكفل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة على جوازات السفر بكل سهولة ويسر.

بوشناف بحث إمكانية إصدار وثائق سفر مؤقتة للمرضى وجرحى القوات المسلحة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يكفل تلقيهم العلاج اللازم خاصة مع بعض الحالات الحرجة، لحين إيجاد حل جذري ينهي المشكلة.

كما تناول الاجتماع آليات تنظيم العمل بالمنظومة الأمنية الموحدة، بحيث تضمن الكشف عن المطلوبين جنائيا بأحكام قضائية دون تسييسها واستخدامها خارج نطاق القضاء والقانون.

وأصدر بوشناف تعليماته المشددة بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن حصول المواطنين على جواز السفر، وكذلك ضمان حرية التنقل والسفر لهم وفقا لما يكفله القانون والإعلان الدستوري.

وشدد على أن تقييد حرية السفر لا تتم إلا بناء على حكم قضائي، مؤكدا على ألا تستخدم المنظومة الأمنية في أغراض سياسية من شأنها تتبع النشطاء والمسؤولين، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.

وفي ختام الاجتماع أصدر بوشناف تعليماته باستحداث قسم جوازات الشرطة ليقدم خدمته لأعضائها وموظفي الوزارة في مختلف المدن والمناطق .