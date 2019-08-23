الاتحاد السكندري يضم المدافع الدولي الليبي “أحمد شلبي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن نادي الاتحاد السكندري المصري رسميًا تعاقده مع المدافع الدولي الليبي “أحمد شلبي”.

وأشارت صفحة نادي الاتحاد السكندري المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن اللاعب انضم بشكل رسمي للنادي لثلاث مواسم.

وجاء التعاقد مع المدافع الليبي باختيار من “طلعت يوسف” المدير الفني للفريق المصري الذي سبق له التدريب في ليبيا من بوابة الأهلي طرابلس.

وكان الاتحادي السكندري المصري قد طلب ضم اللاعب، وذلك من خلال مراسلة لنادي الأهلي بنغازي الذي وافق على الطلب .

ويعتبر شلبي صاحب 25 عام من أبرز المدافعين في الدوري الليبي وقدم رفقة الأهلي بنغازي مواسم مميزة، كما مثل المنتخب الليبي الأول في عديد المناسبات سواء العربية أو القارية .