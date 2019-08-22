أرشيفية

وحدات اللواء 73 مشاة تصد هجوم قوات الوفاق في محور “كازيرما”

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أخبار ليبيا24

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الخميس إن وحدات اللواء 73 مشاة تصدت لهجوم قوات الوفاق بمحور كازيرما.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة تمكنت من صد المحاولة اليائسة لقوات الوفاق الدخول في إشتباكات في ساعات الصباح الأولى.

وأشار إلى أنه تم استهداف آليات العدو بمدفعية “هاون” وقتلى وجرحى في صفوفهم، موضحًا إصابة فرد ولا خسائر تذكر بوحدات اللواء 73 مشاة بعد ثبات الوحدات بالنقاط المعلومة لدى غرفة العمليات.

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