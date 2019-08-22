مع صور لمنطقة السبيعة…”الخرطوش”: هذه أوضاع المحاور اليوم الخميس

مع صور لمنطقة السبيعة…”الخرطوش”: هذه أوضاع المحاور اليوم الخميس

أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن الوضع في محور “كازيرما” اليوم الخميس ممتاز توقف المناوشات المباشرة بعد الخسائر الكبيرة في صفوف قوات الوفاق.

وأشار الخرطوش إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق استعملت المدفعية الثقيلة من كوبري الفروسية وتعمدت الرماية العشوائية.

وفي محور السبيعة أفاد المسؤول الإعلامي أن المنطقة تشهد هدوء تام بعد ضربات الجيش لقوات الوفاق أمس الأربعاء، مؤكدًا أن تمركزات الوحدات العسكرية في نقاط عديدة مع الرصد المستمر لفرق الاستطلاع وسلاح الجو الليبي.

ولفت الخرطوش إلى أن سلاح الجو استهدف أمس الأربعاء عددًا كبيرًا من آليات قوات الوفاق يزيد عن 13 سيارة مسلحة بالإضافة لتدمير دبابة من قبل سرية “م.د كورنيت” تابعة للكتيبة 128.

يشار إلى أن قوات حكومة الوفاق بناطقها وقنواتها الإعلامية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أعلنت أمس الأربعاء سيطرتها الكاملة على منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.