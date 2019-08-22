سيالة يطلع الجهيناوي آخر الأوضاع العسكرية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بالعاصمة التونسية، وزير الخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ، محمد الطاهر سيالة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الوفاق، إن سيالة أحاط الوزير التونسي بآخر تطورات الملف الليبي والعدوان على طرابلس الذي يتصدى له من وصفهم بـ”أبطال حكومة الوفاق” ببسالة نادرة .

سيالة أطلع نضيره التونسي على مساعي المبعوث الأممي مع الدول الفاعلة وأعضاء مجلس الأمن والدول الداعمة للمعتدي والسعي لانعقاد المؤتمر الوطني وفقا لمرجعية مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والحل السياسي وفقا لخارطة الطريق الأممية.

وأضاف البيان، أن اللقاء تناول قضايا التعاون الثنائي وتسيير الخط البحري وحل مشكلة تشابه الأسماء وتسهيل التواصل بين المواطنين في البلدين، موضحًا أن الوزير التونسي أكد دعم بلاده للمساعي الداخلية والأممية لحل الأزمة الليبية، مستبعدا الحل العسكري الذي يسبب في المزيد من إهدار الدم الليبي.

وأكد الوزير التونسي، أن بلاده لن تألو جهدا في إقناع أصدقائها الفاعلين بضرورة مساعدة ليبيا في الخروج من محنتها وثني الداعمين للمعتدي على العاصمة عن الاستمرار في هذا الدعم والتوجه نحو الحل السياسي، بحسب البيان.

وكان رئيس الجمهورية التونسي المؤقت، محمد الناصر، جدد خلال لقائه الجهيناوي، في السادس عشر من أغسطس الجاري، بالقصر الرئاسي في قرطاج، تأكيد بلاده على أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية ليستعيد هذا البلد أمنه واستقراره.