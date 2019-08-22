داخلية الوفاق تبحث مع بعثة شؤون اللاجئين أوضاع المهاجرين بمركز إيواء طريق السكة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مندوبون عن مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس، أن الاجتماع كان لدراسة وإيجاد الحلول السريعة والعاجلة للمهاجرين داخل مركز إيواء طريق السكة، والذي يتواجد به قرابة 482 مهاجرا، جاءوا من مركز إيواء تاجوراء الذي تعرض للقصف يوم الثاني من يوليو الماضي.

يشار إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أصدر قرار بإغلاق ثلاثة مراكز لاحتجاز المهاجرين ونقلهم إلى مراكز أخرى .

وقال باشاغا بقراره إنه سيتم نقل المهاجرين من مراكز الاحتجاز في تاجوراء ومصراته والخمس إلى مراكز أخرى، لم يحددها .

ولطالما دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا منتقدة الأوضاع السيئة فيها، حيث يتعرض المهاجرون، بحسب المفوضية، للتعذيب والاعتداء الجنسي والاستعباد، كما يعانون من الجوع والعطش.

وكان مركز الاحتجاز في تاجوراء قد تعرض للقصف بداية يونيو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً في المعسكر الذي كان يبلغ عدد السجناء فيه 600 شخص. وحمّلت حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قوات حفتر مسؤولية الهجوم.

وتقول المفوضية إنها تعمل على إخراج اللاجئين ذوي الحالات الخاصة من ليبيا لإعادة توطينهم في دول أخرى، في حال وجود دول مستضيفة. وحتى الآن تم إجلاء 4300 لاجئاً من ليبيا، معظمهم من النساء الحوامل والأطفال والمرضى.