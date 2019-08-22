بهدف إنهاء النزاع خلال الفترة المقبلة .. السفير الأمريكي يجدد التأكيد على موقف بلاده لدعم الجهود في ليبيا

بهدف إنهاء النزاع خلال الفترة المقبلة .. السفير الأمريكي يجدد التأكيد على موقف بلاده لدعم الجهود في ليبيا واشنطن تسعى إلى تكثيف نشاطها الدبلوماسي في ليبيا والعمل على إنهاء الصراع الليبي

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جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نولارند، اليوم الخميس، تأكيده على موقف دعم بلاده الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي تفاوضي يعزز الرخاء والأمن والاستقرار لجميع الليبيين.

نورلاند قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، محمد طاهر سيالة بمقر السفارة في تونس.

وأكد نورلاند، بحسب بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، نشرته على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء النزاع في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وكان السفير الأميركي الجديد إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد في وقت سابق أن واشنطن تسعى إلى تكثيف نشاطها الدبلوماسي في ليبيا، متعهدًا بالعمل على إنهاء الصراع الليبي.