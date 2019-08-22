الإعلام الحربي: استهداف أربعة مواقع لقوات الوفاق في طرابلس بنجاح

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أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم استهداف أربعة مواقع لقوات الوفاق بنجاح.

وأضافت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه سيكون كل موقع يأوي هذه القوات التابعة للوفاق أينما كان هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.

وأكدت الشعبة أن القوات المسلحة تتحرك ضمن خطة محكمة وتعليمات ، وتعرف متى تتقدم ومتى تصنع مصائدها.

وأوضحت أن القوات المسلحة على دراية تامة بكل ما يجري داخل مواقع العدو ، والذي يعتقد دائماً أن المقاتل من أجل حفنةٍ من الأموال هو من سيبقى معه.

وأشارت الشعبة إلى أن القوات المسلحة ترصد مئات المخطوفين على الهوية وغيرهم من المدنيين ، داخل سجون سرية عشوائية بالعاصمة طرابلس، مؤكدة أن كل من كان وراء عمليات الخطف وانتهاك الممتلكات سيكون هدفاً واضحاً ومباشراً للوحدات العسكرية برًا وجوًا.

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