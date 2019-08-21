وقفة احتجاجية لنقابة المعلمين تطالب المصرف المركزي البيضاء بتنفيذ قانون زيادة المرتبات نقابة المعلمين تهدد بتصعيد الموقف والدخول في إضراب عام

أخبار ليبيا24-خاص

نظمت نقابة المعلمين وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء هي الثانية هذا العام أمام مصرف ليبيا المركزي البيضاء احتجاجا على موقف محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وعدم تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 م الذي أقره مجلس النواب، بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم.

وكان الحبري قد رفض في وقت سابق تنفيذ قانون زيادة مرتبات المعلمين وتنفيذ ما أقره القانون بحجة أن الدولة لا تتحمل هذه الأعباء المالية.

وتأتي وقفة المعلمين كون المركزي جهة تنفيذية لا علاقة له إلا بالتنفيذ وأن المعلم يعاني من تدني مرتباته مما ينعكس على أدائه.

وخاضت نقابة المعلمين خاضت حربًا قانونية طويلة الأمد من أجل صدور القانون، حيث دخل المعلمون في اعتصام مفتوح للضغط على مجلس النواب لإصداره.

وبعد صدور القانون ظل حبيس الأدراج ووضعت وزارة التعليم ما يسمي الملاك الوظيفي الذي يري فيه بعض المعلمين اجحاف في حقهم وظلم لهم.

ويرى مختصون، أن زيادة المرتبات والتأمين الصحي للمعلمين سيرفع من كفأت المعلمين وقطاع التعليم بشكل عام.

وهددت نقابة المعلمين بتصعيد الموقف والدخول في إضراب عام، إذا لم يتم تنفيذ القانون.

ورفع المحتجون لافتات، تقول: “الحبري سيكون سببًا في وقف الدراسة العام القادم”..” الحبري يتحجج بحجج واهية”