ليبيا سادساً في سباق 1000 م تجديف بالألعاب الإفريقية
أخبار ليبيا 24 – خاص
حل الجداف الليبي عبد السلام سعيد سادسا فى سباق التجديف 1000 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي تحتضنها المغرب هذه الأيام، وسجل سعيد زمن وقدره 4.00.78 دقيقية .
وتجاوز الجداف الليبي التصفية الأولى وخاض اليوم سباق النهائيات بمشاركة 6 جدافين من منتخبات إفريقيه مختلفة .
هذا وسيشارك الجداف الليبي حسين قنبور في منافسات سباق 500 متر .
يشار إلى أن التونسي محمد التائب حل في المركز الاول ونال الذهبية بزمن 3.21.16 دقيقة، وجاء المصري عبدالخالق البنان ثانيا بزمن 3.23.63 دقيقة والبرونزية للجزائري أسامة الحبيشي بزمن 3.31.63 د .