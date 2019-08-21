العبار: كيف يتمّ اختيار المرافقين الإعلامين للبعثات الرياضية ؟

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أبدى الإعلامي والمعلّق الشّهير المخضرم “علي العبار” عن آسفه الشديد واعتراضه الواضح، على آلية اختيار المرافقين الإعلاميين للبعثات والدورات المختلفة .

وكتب “العبار” منشورًا على صفحته الشخصية “فيسبوك ” قال فيه “ما تبقى من المسيرة الإعلامية، أقل مما مضى وطيلة مشواري مع الإعلام لم أسجل في سيرتي حضور أي دورة أولمبية أو دورة عربية أو دورة ألعاب إفريقية أو دورة ألعاب متوسطية أو دورة شتوية أو صيفية”.

العبار أضاف “عندما رشحت لدورة التضامن الإسلامي مرة، أبعدت بطريقة غريبة ذات يوم ، لافتًا إلى أنه لولا كرة السلّة وليبيا الرياضية لكانت سيرتي خالية من أي مرافقة إعلامية خارجية” .

وختم متسائلا ” بحثت عن السّبب فلم أعرف، هل تعرفون لماذا ؟ أفيدونا أفادكم الله” .

ويذكر أن الفترة الأخيرة ، قد شهدت اعتراضات حول آلية اختيار المرافقين الإعلاميين للبعثات و الدورات وللفرق الليبية المختلفة .