الثّني يعلن إنشاء مدينة طبيّة متكاملة في طرابلس ومستشفى بالجبل الغربي هذه الإجراءات تترافق مع خطط "توطين وتدويل" الخدمات الطبية في ليبيا، بما يخدم المواطنين بطريقة أسهل وأفضل

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن رئيس الحكومة المؤقّتة “عبدالله الثني” عن إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس، وذلك استجابة لمقترح تقدّم به عدد 72 نائبا من السّادة أعضاء مجلس النّواب في طبرق.

“الثّني” أذن في البدء بالإجراءات والدراسات لمحورة وإنشاء الإضافات في مصنع التبغ بطرابلس، وداخل محيطه (على مساحة عشرة هكتارات) في منطقة (الدريبي) لكي يصبح مدينة طبية متكاملة .

وأكّد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تترافق مع خطط “توطين وتدويل” الخدمات الطبية في ليبيا، بما يخدم المواطنين بطريقة أسهل وأفضل، خاصة مع تزايد عدد السكان والمسافات بدل من الاستنزاف المستمر لموارد الدولة في الخارج بدون أي تطوير بالداخل أو نقل للمعرفة.

وفي سياق متصل، قرر “الثني” إنشاء مستشفى الساحل والجبل المركزي “قصر الحاج” ليخدم المنطقة الممتدة من غرب طرابلس من الزاوية إلى زوارة ومن نالوت إلى غريان بحيث يكون موقعه في منطقة قصرالحاج كمستشفى مركزي متكامل؛ خدمة لأهل المنطقة الغربية كون الحكومة المؤقتة حكومة شرعية لكل الليبيين.

جاءت هذه القرارات على هامش اجتماع عقده مع وزير عمل رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية الدكتور” مسعود صوة” بحضور عضو مجلس النواب عن الرجبان “صلاح الصهبي”.