الإعلام الحربي: تكبيد قوات الوفاق خسائر كبيرة لمحاولتها التقدم في السبيعة

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أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الأربعاء أن خسائر بشرية كبيرة وأخرى في العتاد تكبدتها قوات حكومة الوفاق في منطقة السبيعة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك “أن مجموعات تابعة لقوات حكومة الوفاق حاولت التقدم والهجوم على تمركزات الوحدات العسكرية.

وأشارت الشعبة إلى أنه تم تدمير تمركزات العدو وضرب تحصيناتهم في الخطوط الأمامية بمحور العزيزية ؛ وحالة من الفوضى والهلع في صفوف مجموعات قوات حكومة الوفاق.

ولفتت شعبة الإعلام الحربي إلى أن القوات الجوية شنت غارات وتقوم بدك مواقع العدو بضربات دقيقة.