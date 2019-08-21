أجواء مميزة في انطلاق بطولة الأكاديميات لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

انطلقت على أرضية ملعب مدرسة “يوسف بوكر” بطولة الأكاديميات ومدارس كرة القدم لمواليد 2008(و2009 و 2010.)

وشهد الافتتاح أمس الثلاثاء، حضور رئيس وأعضاء لجنة بطولة الأكاديميات، ورئيس مكتب الرياضة بنغازي، ومندوبي الفرق المشاركة ولفيف من متابعي لعبة كرة القدم.

وتقام البطولة بإشراف وتنظيم جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مكتب الرياضة بنغازي، وشهد اليوم الأول من المنافسات تفوّق أكاديمية (قووول) على (الهدف) من المرج 7-1 كما تفوقت أكاديمية (فرسان المتوسط ) على أكاديمية، (نجوم قمينس) 5-0، هذا وحققت أكاديمية (الزيتونة) بالفوز على (ستارز)فرع الرحبة 3-2.

وتشارك في فعاليات المسابقة 12 أكاديمية ومدرسة للناشئين، منها أكاديمية من الجميل وأخرى من الخرج ومن قمينس .

كما قسمت فرق المسابقة على 3 مجموعات، وجاء في المجموعة الأولى مدرسة الرياضي المتفوق وأكاديمية نجوم قمينس، وأكاديمية فرسان المتوسط وأكاديمية أصايل، فيما جاء في المجموعة الثانية أكاديمية ستارز فرع الرحبة وأكاديمية حي الزيتون 2، وأكاديمية قووول، وأكاديمية الهدف.

فيما جاء في المجموعة الثالثة أكاديمية ستارز بلعون وأكاديمية حي الزيتون “1”، وأكاديمية الفتى الذهبي، وأكاديمية الهدف .