تعرف على القرارات التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الأخيرة

تعرف على القرارات التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الأخيرة مجلس النواب يعلن مدينة مرزق مدينة منكوبة نظرًا لما تمر به

أخبار ليبيا 24 – خاص

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب لاستكمال جدول أعمال المجلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، بأن المجلس استهل جلسته بمناقشة تعديل “قانون القضاء” المعروض من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإقرارها من قبل المجلس.

وأقر مجلس النواب، قانون الشرطة الجديد، إذ اعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إليه، فيما يتعلق بكافة المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن .

وقال بليحق أنه تم تعديل قانون صندوق الزواج، على أن تعود رسوم عقد الزواج للصندوق بالكامل، والسماح له بإنشاء هيئة خاصة لاستثمار تلك الأموال، تخضع للرقابة الإدارية؛ ليستفيد منها الشباب، شرط أن تمنح فقط في حالة الزواج من ليبية، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش عقد جلسة في مدينة غات، وسيحدد الموعد خلال الجلسات المقبلة بعد التشاور مع الأجهزة الامنية بالخصوص.

كما أعلن مجلس النواب خلال نفس الجلسة مدينة مرزق مدينة منكوبة، نظرًا لما تمر به المدينة من أحداث عنف وقتل عنيف بين قوات الجيش والشباب المساندة والجماعات التشادية .

يشار إلى أن المجلس طالب خلال جلسته أمس الإثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي للعصابات المارقة في مرزق، والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها، داعيًا الحكومة المؤقتة إلى تقديم الدعم الكامل بشكل عاجل لأهالي المدينة التي تشهد توترًا أمنيًّا منذ أسابيع .