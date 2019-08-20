تسييري طبرق يحمل شركة المياه مسؤولية انفجار خط مياه رئيسي بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حمل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق المسؤولية لشركة المياه والصرف الصحي في انفجار خط مياه رئيسي بحي باب درنة مما تسبب في إهدار الاف الأمتار المكعبة من المياه والتي كلف الدولة الأموال الطائلة.

واطلع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية على الأضرار التي لحقت بالخط، لافتًا إلى أن هذا الخلل سيتسبب انقطاع المياه على نصف المدينة.

واعتبر رئيس تتسييري طبرق أن هذا التسرب يرجع لإهمال الشركة بطبرق وعدم متابعتها لخطوط المياه، منوهًا إلى أن البلدية غير مسؤولة على هذا التسرب.

ووجه سكان حي باب درنة العتيق نداء عاجل للمجلس التسييري بطبرق بشأن انفجار خط مياه رئيسي قطر”600″ والذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

يشار أن محطة تحلية المياه بطبرق هي المصدر الوحيد للمياه وقد حدث بأحد غلاياتها عطل مفاجئ تم إصلاحه وتم تزيد المدينة بالمياه بعد انقطاع لعدة أيام .