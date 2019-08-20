الوطنية للنفط تساهم في جهود الإغاثة الإنسانية في مرزق توفير الاحتياجات الضرورية لسكان المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها

أخبار ليبيا 24

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية فرع الجنوب والمجلس البلدي وادي عتبة، بإرسال شحنة اغاثية من طرابلس باتجاه منطقة مرزق وذلك استجابة للظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة.

حيث شملت المساعدة والتي وصلت إلى المنطقة كميات مختلفة من المواد الغذائية الاساسية ومواد إغاثية أخرى تم توزيعها على العائلات النازحة بسبب الأحداث الحالية.

وصرح مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية، السيد خالد بوخطوة، قائلاً : “إن المؤسسة الوطنية تعمل ما بوسعها من خلال إدارة التنمية المستدامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات الضرورية لسكان المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.