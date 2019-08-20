الوحدة الثالثة في محطة أوباري تدخل التشغيل التجاري

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء أنه تم استكمال الاختبارات التشغيلية للوحدة الثالثة في محطة أوباري ودخلت رسميًا للشبكة العامة للكهرباء.

وأوضحت الشركة أن دخولالوحدة الثالثة يساهم في تخفيف العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين تذبذب الجهد في المنطقة الجنوبية.

وأشارت الشركة إلى أن هذا العمل أنجز بواسطة مهندسي الشركة العامة للكهرباء بعد عزوف الشركات الأجنبية عن الرجوع واستكمال الأعمال.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن كل الأعمال المتبقية نفذت بدقة وإتقان، مشيرة إلى أن هذا الأمر “أبهر” المقاولين والشركات المصنعة على حد سواء.

يشار إلى أن التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية يعاني انقطاعًا مستمرًا وتبذبًا منذ مدة طويلة ماجعل الحياة صعبة في تلك المنطقة التي ترتفع فيها درجات الحرارة.