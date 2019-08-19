2400 طالب يواصلون إجراء امتحانات الشهادة الثانوية بسبها بعض الطلبة اشتكوا من عدم استكمال المناهج الدراسية

أخبار ليبيا24-خاص

يواصل نحو 2400 طالب بسبها إجراء امتحانات الشهادة الثانوية، حيث قُسِم الطلبة على ثمانية لجان امتحانية، سبعة منها في المدينة والثامنة في بلدة غدوة جنوب سبها.

وقد انتظمت الامتحانات بين عدة مواقع زارها رئيس جامعة سبها وعميد المجلس البلدي لبلدية سبها، ومدير مكتب شؤون التربية والتعليم بالمدينة.

ولأخبار ليبيا 24، قال رئيس لجنة الامتحانات بكلية الآداب أبوبكر المبروك، “إن الامتحانات منذ يومها الأول سارت بشكل جيد”، مبينا أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات في سبها بلغ حوالي 2400طالب وطالبة.

وأوضح المبروك، أن التدابير الموضوعة لمحاربة ظاهرة الغش تسير بشكل دقيق، حيث وقع توفير عناصر أمن لكل لجنة امتحانات، كما إن لجان المراقبة تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأضاف المبروك، أن بعض الطلبة اشتكوا من عدم استكمال المناهج الدراسية، وقد دونت ملاحظاتهم وقدمت لجهات الاختصاص.

وأكد المبروك، أن تجربة إشراف الجامعة على الامتحانات تعتبر سابقة جيدة في توحيد المجهود من أجل جيل متعلم بحسب وصفه.

وبيّن أن أكثر من 270 عضو هيئة تدريس جامعي وموظف يقومون على أعمال المراقبة وتسيير الامتحانات في مختلف اللجان داخل مدينة سبها وبلدة غدوة.