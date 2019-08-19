باشاغا يحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية الحفاظ على الأمن القومي للدولة

11

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا اليوم الإثنين، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد الرجباني، الأوضاع والمستجدات الأمنية بطرابلس, والمناطق الأخرى .

باشاغا أكد خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية مسؤولة مسؤولية مباشرة على أمن المواطن والحفاظ على الأمن القومي للدولة.

وشدد على ضرورة التزام أعضاء الأجهزة الأمنية بالضبط والربط وإتباع التراتبية الإدارية التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً لقانون الأمن والشرطة وعلى الاهتمام بأمن المواطن وسلامته.

وأوضح باشاغا أن هذا الاهتمام يأتي من ضمن أولوياته، مشيراً إلى أن عمل أجهزة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي يجب أن تحرص كل الحرص على أن يشعر المواطن بالأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

المزيد من الأخبار

السفارة الأمريكية بليبيا : تصعيد الهجمات على المطارات المدنية يشكل خطر كبير

عميد بلدية سبها : العصابات التشادية ترتكب مجازر في حق أهالي مرزق

واشنطن تايمز: حفتر تحصل على موافقة من ترامب لضرب مطار زوارة

الجزء الثاني/ الأبرق.. بلدة ليبية صغيرة صمدت في وجه الإرهاب فاتنصرت

المزيد

السفارة الأمريكية بليبيا : تصعيد الهجمات على المطارات…

عميد بلدية سبها : العصابات التشادية ترتكب مجازر في حق أهالي…

واشنطن تايمز: حفتر تحصل على موافقة من ترامب لضرب مطار زوارة