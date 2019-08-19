“الغنودي” يلتحق بمعسكر القوة الجوية العراقي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العراقي وليد الزيدي إن المحترفان الجدد بالفريق سيلتحقون بالمعسكر، الذي سيدخله الفريق بالعاصمة اللبنانية بيروت وهم المدافع التونسي “علي المشاني” والمهاجم الليبي “محمد الغنودي” بالإضافة إلى اللاعب السوري “زاهر ميداني” .

ويعتبر “الغنودي” من اللاعبين الليبيين المخضرمين حيث سبق ولعب لفريق الأهلي طرابلس كما كانت له تجربة احترافيه في الجزائر .

من جهة أخرى، غادر فريق القوة الجوية لكرة القدم، أمس الإثنين إلى العاصمة اللبنانية بيروت للدخول بمعسكر تدريبي يستمر للفترة من التاسع عشر وحتى السادس والعشرين من الشهر الحالي، وذلك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وتنتظر فريق القوة الجوية مباراة السالمية الكويتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي بالتاسع والعشرون من الشهر الحالي، فيما ستقام مباراة الإياب في الكويت بالرابع والعشرون من الشهر المقبل.