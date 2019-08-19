العامة للكهرباء: عملية سطو على منوابي مقر دائرة حي الأندلس طرابلس

أخبار ليبيا24

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن المناوبين في مقر دائرة توزيع حي الأندلس في العاصمة طرابلس تعرضوا لعملية سرقة ونهب من قبل مسلحين.

وأضافت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالدخول إللى مقر الدائرة وأشهروا السلاح على المناوبين وقاموا بالسطو على نقودهم الشخصية وهواتفهم وسيارة لأحد المناوبين ولاذوا بالفرار .

وأوضحت الدائرة أن الشركة العامة للكهرباء تستنكر هذا العمل الإجرامي الذي يؤثر سلباً على نفوس العاملين وجهودهم المضاعفة التي يقومون بها من أجل استقرار الشبكة الكهربائية.

وأفادت الدائرة أن الشركة العامة للكهرباء تناشد كافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها لحماية مقار الشركة وعامليها.

ولفتت الدائرة إلى أن الاعتداءات المستمرة والشبه اليومية على العاملين ومكونات الشبكة هي العقبة الحقيقية التي تقف عائقاً أمام تلك الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء من أجل استقرار الشبكة الكهربائية والتي لمسها المواطن خلال هذه الأيام.