الشروع في تجهيز الحدائق بمطار سبها بعد تعافيه

الشروع في تجهيز الحدائق بمطار سبها بعد تعافيه نائب مدير شركة النظافة بسبها: الشركة وقعت عقدًا مع إدارة المطار لإتمام عمليات التجهيز

أخبار ليبيا24-خاص

شرعت شركة النظافة العامة بسبها اليوم الإثنين في تنظيف وتجهيز الحدائق والمساحات الخضراء بمطار سبها الدولي؛ والتي جاءت بعد عودة حركة الملاحة الجوية للمطار الجمعة الماضية.

وقال نائب مدير شركة النظافة بسبها أحمد التمتام لأخبار ليبيا24؛ إن الشركة وقعت عقدًا مع إدارة المطار لإتمام عمليات تجهيز وتنظيف وتجميل الحدائق والمساحات الخضراء.

وأضاف، أن الشركة بدأت في ربط توصيلات المياه بين مختلف الحدائق بالمطار، مشيرًا إلى أن المساحات الخضراء في المطار مرت بحالة جفاف شديد نتيجة الإهمال وتكرر الاشتباكات المسلحة خلال السنوات الماضية.

وأوضح التمتام، أن عملية التجهيز والتنظيف ستأخذ وقتًا قد يصل إلى الشهر.

واستأنف مطار سبها الدولي حركة الملاحة الجوية في 17 أغسطس الجاري، وذلك بعد دام نحو ست سنوات بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تشهدها المدينة خلال تلك الفترة.