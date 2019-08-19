السفارة الأمريكية بليبيا : تصعيد الهجمات على المطارات المدنية يشكل خطر كبير

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن قلقها المتزايد من الهجمات على منشآت الطيران المدني في ليبيا، وقد يكون لها عواقب وخيمة.

السفارة شددت في بيان لها أن سلطات بلادها ترى خطرًا كبيرًا في تصعيد الهجمات على المطارات المدنية، وإذا كان هناك أي طائرة مدنية تم إعطابها أو تخريبها جراء القصف، مشيرة إلى أن الوضع سيكون كارثيا إذا تحقق هذا”.

ولم ينسب سفير أمريكا لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” في محادثاته التمهيدية مع المسؤولين في الدولة الليبية من جميع الأطراف الهجمات إلى أي طرف.

وتولى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مهامه سفيرا للولايات المتحدة لدى ليبيا في الرابع عشر من أغسطس، وذلك بعد ترشيحه من قبل رئيس الولايات المتحدة وتأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

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