إقامة دورة بفزان حول مهارات الكتابة لمشاريع تختص بالاستقرار المجتمعي الدورة تناولت التعريف بمنظمة الهجرة الدولية وآلية عملها ونوعية المشاريع التي تدعمها عبر العالم وفي ليبيا

أخبار ليبيا24-خاص

أجريت بمقر التجمع الوطني في فزان دورة تدريبية حول مهارات كتابة مقترحات المشاريع المختصة بدعم الاستقرار المجتمعي؛ برعاية منظمة الهجرة الدولية.

وشارك في الدورة عدد من النشطاء بمؤسسات المجتمع المدني المحلية المهتمة بقضايا الهجرة والتنمية المجتمعية.

وتناولت الدورة، التعريف بمنظمة الهجرة الدولية وآلية عملها ونوعية المشاريع التي تدعمها عبر العالم وفي ليبيا.

وقالت المتدربة آمال رضوان لإخبار ليبيا24 “إن الدورة اهتمت بتعريف المشاركين بكيفية كتابة مشاريع تحمل طابع استثماري وفي ذات الوقت تكون مفيدة في تعزيز الاستقرار المجتمعي داخل المدينة، الذي يفتقده الكثير من أصحاب المشاريع والأفكار التي تبحث عن جهات داعمة لها”.

وأضافت، أنها تسعى لتكريس مشروع حول تدريب وتأهيل كوادر وطنية ومن المهاجرين في عدة مجالات وحرف مهنية.