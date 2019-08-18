حفتر يشرف مباشرة على عمليات سلاح الجو قائد الجيش الوطني يؤكد أنهم سيحبطون أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب في ليبيا

أخبار ليبيا24-خاص

أشرف القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير، خليفة أبو القاسم حفتر، بشكلٍ مُباشر استهداف القوات الجوية لغُرف العمليات التركية.

وأكد حفتر، وفقًا لمكتب الإعلامي بالقيادة، أن الجيش الوطني سيُحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا.

وقصفت مقاتلات سلاح الجو اليوم الأحد مواقع تابعة للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، حيث أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة أن الطائرات القاذفة نفذت خمس طلعات قتالية في منطقتي الشليوني شمال غريان وغرب عين زارة.