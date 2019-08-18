حاول العودة…الأجهزة الأمنية في إجدابيا تضبط قيادي في التنظيمات المتطرفة

حاول العودة…الأجهزة الأمنية في إجدابيا تضبط قيادي في التنظيمات المتطرفة

أخبار ليبيا24

منذ تطهير مدينة بنغازي ودرنة وإجدابيا وغيرها من المدن التي حاولت الجماعات الإرهابية أن تجد لها موطأ قدم فيها تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط بعض الإرهابيين المتخفين بين المدنيين ومنهم من عاد أو حاول العودة لمدينته بعد أن ضاقت بهم الأرض.

ولا مفر لهؤلاء الإرهابيين مهما طال غيابهم وهروبهم من الاعتقال والسجن والمحاكمة أو الموت إن اختاروا وأصروا على الاستمرار في طريقهم، طريق الإرهاب والقتل والجريمة.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أن جهاز الأمن الداخلي في مدينة إجدابيا تمكن من القبض على قيادي متطرف يدعى عيسى الشاغري المكنى “عيسى كابا”.

وأوضح المصدر أن الشاغري من مواليد 1977 ومن سكان “حي الشواغر” بجوار مسجد أسماء الله الحسنى في مدينة إجدابيا، موظف في شركة الزويتينة للنفط سابقا ، وقيما ومؤذنا بمسجد “أسماء الله الحسنى”.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي “كابا” أصبح بعد أحداث فبراير 2011 من ضمن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إجدابيا .

وأفاد المصدر أن الشاغري حامل فكر جهادي متطرف “تنظيم القاعدة” منذ سنوات طويلة بالرغم أنه ليس لديه قيود أمنية، والتحق بتنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2012 في مدينة إجدابيا وأصبح من ضمن الشرعيين لدى التنظيم.

وذكر المصدر أن “كابا” أعلن البيعة لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” أيضا خلال العام 2014 وأصبح من ضمن القيادات الأمنية ومن ضمن المسؤولين عن عمليات التجنيد والجلب لصالح تنظيم الدولة في مدينة سرت .

وأوضح المصدر أن حاول في وقت سابق تخزين كمية من الأسلحة والذخائر لصالح التنظيمات الإرهابية في مسجد ” بلال ” في مدينة إجدابيا إلا أن عددا من شيوخ المسجد منعوه.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي الشاغري تمكن من الهروب من مدينة إجدابيا بعد تطهيرها من المجاميع المتطرفة من قبل القوات المسلحة الليبية في فبراير 2016.

وأكد المصدر أن القيادي عاد إلى مدينة إجدابيا سرا خلال العام 2019 لينفذ عمليات إرهابية إلا أن التحريات الأمنية كانت له بالمرصاد ،ليلقى عليه القبض من قبل جهاز الأمن الداخلي مساء السبت.